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Пассажирам дали советы на случай драки на борту самолета во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
Пассажирам дали советы на случай драки на борту
Фото: Lenta.ru
Соответствующими шуточными рекомендациями после потасовки туристов из-за медицинской маски на рейсе авиакомпании KLM поделились журналисты De Speld.
Так, в первую очередь, путешественникам рекомендуется ответственно подходить к выбору противника и других возможных участников конфликта — учитывая, что впоследствии все могут быть помещены на карантин.

«Перед дракой обязательно выясните, с кем из спарринг-партнеров вы способны ладить — не исключено, что это будут единственные люди, которых вам придется видеть в предстоящем отпуске», — указано в тексте.

Кроме того, туристам в условиях вспышки COVID-19 непосредственно перед физическим противостоянием следует тщательно вымыть руки, желательно, с применением дезинфицирующих средств.
Наконец, в процессе потасовки авторы материала советуют использовать не ладони, а локти, и при необходимости применять окружающие предметы, чтобы избежать дополнительных контактов. «При этом очень важно, чтобы вы не кусались. Прискорбно, но это единственный выход, чтобы не заразиться», — заключили журналисты.
2 августа сообщалось, что пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались с отказавшимся надеть маску туристом. На размещенном в сети видео было видно, как экипаж самолета пытается разнять дерущихся. Затем одного из мужчин повалили на пол, других попросили успокоиться.
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