«Очереди за едой»: россияне об отдыхе в Турции

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«Очереди за едой»: россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Отдыхающие на турецких курортах россияне рассказали изданию "Газета.ru" о неудобствах, с которыми им пришлось столкнуться в стране.
Приехавшая в отпуск в Мармарис Светлана Мнищенко пожаловалась на очереди.

"Еду накладывает персонал и, если отель заполнен, то возникают существенные очереди, причем за всеми позициями меню",

— пояснила собеседница газеты.
О похожей проблеме сообщила и отдыхающая в Анталии Елена Салюцева — еду накладывают в тарелку официанты, что вызывает скопление людей.

"Учитывая количество отдыхающих, ни о каком соблюдении дистанции в очередях не может быть и речи",

— пожаловалась женщина.
Она также добавила, что сотрудники отеля не всегда правильно понимают, какие блюда и в каком количестве просят постояльцы.
Другие туристы обратили внимание на оскудевший выбор питания в этом году.
Мнищенко, в свою очередь, отметила отсутствие анимации и развлечений.

"Только играем в дартс и слушаем живую музыку. Ни о каких шоу-программах речи не идет",

— поделилась она.
Во всех отелях гостям регулярно измеряют температуру, однако в масках и перчатках ходит только персонал.

"К обычной уборке добавляется еще и специальная обработка предметов и поверхностей Все предметы в номере упакованы в специальные пакеты, которые запечатаны. Их могут открывать только сами гости",

— рассказала Маргарита Израилевич.
Существенно изменилась ситуация в SPA-центрах: визиты только по записи и не больше, чем на полчаса. А в тренажерные залы запускают не более трех человек одновременно.
Отдыхающая в Алании Мария Макаренко пожаловалась на отсутствие кондиционеров в отелях.

"Объясняют это тем, что таким образом вирус не будет распространяться",

— объяснила собеседница газеты.
В тоже время туристы жалуются на недостаточно ответственное отношение турков к мерам предосторожности, в частности к расстановке лежаков на пляжах.

"С каждым днем заезжает все больше народу, лежаки раздвигаются, ставятся дополнительные — все нормы тают на глазах",

— поделилась наблюдением Мнишенко.
При этом при заселении в отель, туристов обязывают подписать документ о том, что гостиница не несет ответственность за защиту постояльцев от коронавируса.
С 1 августа Россия начала восстанавливать прерванное из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение. В настоящее время возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Также сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы. С 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию, накануне о готовности принимать россиян заявила Черногория.
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Новости путешествий , Видео , Мария Макаренко , Газета.Ru
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