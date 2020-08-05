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Назвали стоимость отдыха на самых дорогих яхтах мира 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Назвали стоимость отдыха на самых дорогих яхтах
Фото: depositphotos.com
Журналисты составили рейтинг самых дорогих яхт мира и, конечно же, назвали стоимость их аренды. Информация предоставлена на сайте издания Tatler.
Авторы материала считают, что во время пандемии лучше всего путешествовать на яхте, ведь таким образом можно максимально ограничить контакты с людьми.
Самой дорогой яхтой в рейтинге стала Cloudbreak. На ней расположены шесть кают, интерьер которых напоминает пятизвездочный отель, вертолетная площадка и большие шезлонги. Яхту можно арендовать на неделю за 678 тысяч фунтов стерлингов (65 миллионов рублей).
А самым дешевым кораблем в рейтинге стал Vegas. 12 человек может провести на нем свой недельный отпуск всего за 96 тысяч фунтов стерлингов (девять миллионов рублей).
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы самые низкие цены на отдых в Турции и РФ.
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