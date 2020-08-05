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На Тайване стали популярны элитные авиарейсы «в никуда» 

РИА Новости и ещё 3 55 минут назад
У туристов стали популярны авиарейсы «в никуда»
Фото: РИА Новости
Предложенные тайваньскими авиакомпаниями воздушные путешествия "в никуда" набирают популярность из-за закрытых границ и прерванного международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса, сообщает Международное радио Тайваня.
Тайваньские авиакомпании предлагают рейсы из международного аэропорта "Таоюань" и обратно. Самолеты пролетают над Тайванем или соседними странами и, не совершая посадки, возвращаются обратно в аэропорт.
По данным радио, во вторник авиакомпания StarLux Airlines после поступления в продажу билетов за пять минут распродала все 188 мест.
Самолет вылетит 7 августа, пролетит над восточным побережьем Тайваня, затем полетит в сторону Филиппин и вернется обратно тем же маршрутом. Пассажирам предложат блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен. Цена трехчасового тура составит 4688 тайваньских долларов (около 11,6 тысячи рублей) за место в эконом-классе.
В связи с высоким спросом авиакомпания планирует повторить тур в будущем.
Тем временем авиакомпания EVA Air также распродала все 309 билетов на специальный рейс, посвященный Дню пап, который отмечается на Тайване 8 августа. Самолет пролетит над северо-востоком Тайваня и приблизится к японским островам Рюкю, после чего вернется обратно вдоль восточного побережья Тайваня.
Авиакомпания China Airlines предлагает специальные детские рейсы для детей в возрасте от шести до десяти лет и их родителей. Детям дадут возможность побывать в роли бортпроводников. Билеты на два рейса — 8 и 15 августа — были распроданы за шесть минут.
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