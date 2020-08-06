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В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян 

РИА Новости и ещё 17 2 часа назад
В Швейцарии отменили карантин для россиян
Фото: РИА Новости
Швейцария исключила Россию из списка государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом, поэтому карантин для россиян отменен, сообщает АТОР.
С 15 августа между Россией и Швейцарией возобновляется авиасообщение. А с 8 августа отменяется требование обязательного десятидневного карантина для российских туристов. Это условие также отменено для граждан ОАЭ и Азербайджана.
Предъявлять отрицательный тест на коронавирус при въезде в Швейцарию также не требуется.
Рейсы из Москвы будут выполняться в Цюрих и Женеву, из Петербурга — только в Цюрих. Стоимость билетов — от 25 тысяч рублей в одну сторону.
Сейчас в расписании швейцарского перевозчика стоят рейсы только на август. Полетной программы сентябрь пока нет.
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