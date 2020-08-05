На курортах Турции резко выросло число заражений

На турецких курортах увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.
Согласно его данным, за 4 августа в Турции зафиксировали 1083 новых случаев COVID-19. Выздоровели 994 человека, умерли — 18.
«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал министр.
Фахреттин Коджа отметил, что они должны приложить все силы, чтобы не допустить роста заболеваемости в стране.
Напомним, что с 1 августа между Россией и Турцией возобновлено авиасообщение. С 10 августа запустят рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.
Ранее "Рамблер" сообщал, что спрос на туры в Турцию стремительно падает.