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На курортах Турции резко выросло число случаев COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
На курортах Турции резко выросло число заражений
Фото: depositphotos.com
На турецких курортах увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.
Согласно его данным, за 4 августа в Турции зафиксировали 1083 новых случаев COVID-19. Выздоровели 994 человека, умерли — 18.

«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал министр.

Фахреттин Коджа отметил, что они должны приложить все силы, чтобы не допустить роста заболеваемости в стране.
Напомним, что с 1 августа между Россией и Турцией возобновлено авиасообщение. С 10 августа запустят рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.
Ранее "Рамблер" сообщал, что спрос на туры в Турцию стремительно падает.
Новости путешествий , Минздрав РФ
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