Интерес россиян к внутреннему туризму на фоне возобновления международного авиасообщения не снижается, а, наоборот, растет, говорится в материалах сервиса «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». По данным аналитиков, курорты черноморского побережья России
переживают повышенный спрос на краткосрочную аренду жилья.
Чаще всего выбор в пользу Крыма и Краснодарского края, отказавшись от отдыха в турецких отелях, делают жители соседних регионов и крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж. «На протяжении июля в целом по стране спрос (на жилье у побережья Черного моря — прим. «Ленты.ру») превышал предложение почти в два раза. И даже открытые границы с Турцией не смогут изменить ситуацию в этом летнем сезоне», — подчеркивают эксперты.
В июле стало известно, что почти половина — 44 процента — россиян готовы приобрести собственное жилье на юге, чтобы иметь возможность приезжать летом на море. Среди крупнейших городов больше всего желающих обзавестись курортной недвижимостью в Москве (57 процентов), Санкт-Петербурге и Казани (по 54 процента в обоих).