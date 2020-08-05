Интерес россиян к внутреннему туризму на фоне возобновления международного авиасообщения не снижается, а, наоборот, растет, говорится в материалах сервиса «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». По данным аналитиков, курорты черноморского побережья России переживают повышенный спрос на краткосрочную аренду жилья.

К концу июля 2020-го лидерами по темпам роста интереса со стороны арендаторов стали: Симферополь , где спрос на краткосрочную аренду за месяц вырос на 52 процента, Севастополь (плюс 51 процент), Новороссийск (плюс 42 процента), Керчь (40 процентов) и Судак (28 процентов).

Чаще всего выбор в пользу Крыма и Краснодарского края, отказавшись от отдыха в турецких отелях, делают жители соседних регионов и крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж. «На протяжении июля в целом по стране спрос (на жилье у побережья Черного моря — прим. «Ленты.ру») превышал предложение почти в два раза. И даже открытые границы с Турцией не смогут изменить ситуацию в этом летнем сезоне», — подчеркивают эксперты.

Во многом тренд на отечественный туризм при открытых границах с другими странами связан с сомнениями россиян в окончательной стабилизации эпидемиологической обстановки в мире, уверены в «Авито».

«Именно поэтому туристы стали предпочитать гостиницам съемные квартиры, а самолетам — частные автомобили в целях соблюдения социального дистанцирования»,

— поясняют аналитики.