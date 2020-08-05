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Раскрыто главное правило для пассажиров перед выездом в аэропорт при пандемии 

Lenta.ru 3 часа назад
Названо главное правило перед выездом в аэропорт
Фото: Lenta.ru
Путешественникам посоветовали обязательно измерять температуру перед выездом в аэропорт во время пандемии коронавируса. Такое правило обозначили, в частности, в авиакомпании Ryanair, передает Daily Express.

«Не забудьте проверить свою температуру перед поездкой. Возможно, в аэропорту процедуру повторят, и, если вы не пройдете контроль, вас попросят вернуться домой»,

— отметили в организации.
Представители перевозчика также напомнили пассажирам о необходимости ограничивать контакты с другими людьми, если у них начинают проявляться симптомы инфекции, в том числе, повышенная температура. Именно с этой целью в общественных местах производят ее замер — эта процедура позволяет своевременно выявить зараженных COVID-19 и снизить риск распространения вируса.
Также в авиакомпании напомнили туристам о необходимости носить защитную медицинскую маску в аэропорту и непосредственно во время полета.
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