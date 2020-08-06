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Названа дата возобновления ж/д сообщения между Россией и Абхазией 

Газета.Ru и ещё 11 55 минут назад
Названа дата возобновления поездов в Абхазию
Фото: depositphotos.com
Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновляется 7 августа. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на первого заместителя гендиректора республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Алхаса Вартагаву.

"После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России", — сказал он.

Первый пассажирский поезд Москва — Сухум выедет из российской столицы 7 августа и прибудет на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа.
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