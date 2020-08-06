Названа дата возобновления поездов в Абхазию

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Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновляется 7 августа. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на первого заместителя гендиректора республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Алхаса Вартагаву.

"После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России", — сказал он.

Первый пассажирский поезд Москва — Сухум выедет из российской столицы 7 августа и прибудет на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа.