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Туристы из России отказываются от отпуска в Турции из-за COVID-19 

Слово и Дело и ещё 3 1 час назад
Туристы из России отказываются от отпуска в Турции
Фото: Depositphotos
Российские туристы боятся приобретать путевки на турецкие курорты из-за COVID-19. Спрос на туры стремительно снижается, сообщает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
По словам Тюриной, многие россияне не хотят покупать путевки в Турции, поскольку по возвращении в Россию им придется проводить тест на COVID-19. Большинство граждан не хотят тратить денежные средства и время на данную процедуру, пишет Федеральное агентство новостей.

"Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется. Это время, деньги, неудобства",

— объясняет пресс-секретарь РСТ.
Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Турции в данный момент постепенно растет в связи с увеличением потока туристов из разных стран. По официальным данным, за последние три дня в Турции зафиксировано 2 978 новых случаев заболевания, из них 56 больных умерло.
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Новости путешествий , Ирина Тюрина , Российский союз туриндустрии , РИА ФАН
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