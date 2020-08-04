Туристы из России отказываются от отпуска в Турции

Ирина Тюрина. Российские туристы боятся приобретать путевки на турецкие курорты из-за COVID-19. Спрос на туры стремительно снижается, сообщает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

По словам Тюриной, многие россияне не хотят покупать путевки в Турции, поскольку по возвращении в Россию им придется проводить тест на COVID-19. Большинство граждан не хотят тратить денежные средства и время на данную процедуру, пишет Федеральное агентство новостей.

"Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется. Это время, деньги, неудобства",

— объясняет пресс-секретарь РСТ.

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Турции в данный момент постепенно растет в связи с увеличением потока туристов из разных стран. По официальным данным, за последние три дня в Турции зафиксировано 2 978 новых случаев заболевания, из них 56 больных умерло.