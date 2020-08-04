Российские туристы почти полностью забронировали один из курортов на август. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Чиновник рассказал, что на август загрузка отелей составила 90%. При этом последний летний месяц только начался.

Волченко добавил, что в регионе функционирует 752 объекта размещения. Среди которых 69 санаториев и 22 оздоровительных учреждения для детей. При этом, он отметил, что даже при полной загрузке туристам удается найти места в гостиницах.

"Найти свободные номера можно практически в каждой здравнице или гостинице", — заявил Волченко.