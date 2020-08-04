В социальных сетях появились первые после старта авиасообщения отзывы туристов о рейсах из Турции в Россию. Несмотря на достаточно строгие санитарные меры, которые были анонсированы российскими властями и самими авиакомпаниями, пассажиры никаких неудобств во время рейсов не отмечают. Более того, может сложиться впечатление, что ответственность за здоровье туристов в условиях пандемии полностью переложена на их плечи.
В частности, в группе «Турция Аланья Махмутлар. Начало новой жизни» в Фейсбуке одна из участниц сообщества подробно описала свой опыт возвращения в Москву из турецкой Аланьи.
Путь домой начался с рейса Pegasus из Газипаши в Стамбул. По словам девушки, из всех требований для пассажиров обязательным оказалось лишь ношение медицинских масок. Термометрия, социальное дистанцирование и т. д. — всё только на бумаге. Впрочем, в Стамбуле ситуация еще интереснее. Туристка решила не рисковать и самостоятельно сдать тест на коронавирус в аэропорту. Однако сотрудники воздушной гавани просто не стали брать анализы.
«В Стамбуле хотели пройти тест на ковид — отказали. Сказали, что делают его минимум 6 часов, цена 220 лир, и получать надо бумажкой в руки»,
— пояснила автор поста.
Далее она вылетела бортом «Победы» в Москву: «По прилете температуру не измеряли. Главное — быстро заполнить анкеты. Там семь вопросов — куда, откуда, адрес, телефон и т. д. Бланки при выходе к багажной ленте собрали и всё». При этом о необходимости сдать тест на COVID-19 в течение 72 часов, который больше всего сейчас пугает возвращающихся домой туристов, девушке и другим пассажирам никто не сообщил. Информацию о данной мере не озвучили ни сотрудники аэропортов, ни авиакомпании. В конце поста автор задался закономерным вопросом — а нужно ли его вообще сдавать, если о тесте все молчат?
В комментариях некоторые пользователи обвинили девушку в несознательности: если она знает, что по прилете необходимо обратиться в больницу, то это нужно сделать без всяких напоминаний. Другие, наоборот, поддержали ее. По логике многих участников группы всё просто: нет предупреждения о сдаче теста — значит, делать его необязательно.
Впрочем, Роспотребнадзор считает иначе. Ведомство строго регламентирует порядок возвращения туристов на родину после поездки за рубеж. При регистрации на рейс пассажирам необходимо заполнить специальную форму на сайте Госуслуг, а затем в течение трех дней загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус. В случае неисполнения данных требований граждан будут привлекать по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», т. е. штрафовать на 15–40 тысяч рублей.