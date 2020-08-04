В социальных сетях появились первые после старта авиасообщения отзывы туристов о рейсах из Турции в Россию. Несмотря на достаточно строгие санитарные меры, которые были анонсированы российскими властями и самими авиакомпаниями, пассажиры никаких неудобств во время рейсов не отмечают. Более того, может сложиться впечатление, что ответственность за здоровье туристов в условиях пандемии полностью переложена на их плечи.

В частности, в группе «Турция Аланья Махмутлар. Начало новой жизни» в Фейсбуке одна из участниц сообщества подробно описала свой опыт возвращения в Москву из турецкой Аланьи.

Путь домой начался с рейса Pegasus из Газипаши в Стамбул. По словам девушки, из всех требований для пассажиров обязательным оказалось лишь ношение медицинских масок. Термометрия, социальное дистанцирование и т. д. — всё только на бумаге. Впрочем, в Стамбуле ситуация еще интереснее. Туристка решила не рисковать и самостоятельно сдать тест на коронавирус в аэропорту. Однако сотрудники воздушной гавани просто не стали брать анализы.

«В Стамбуле хотели пройти тест на ковид — отказали. Сказали, что делают его минимум 6 часов, цена 220 лир, и получать надо бумажкой в руки»,

— пояснила автор поста.

Далее она вылетела бортом «Победы» в Москву: «По прилете температуру не измеряли. Главное — быстро заполнить анкеты. Там семь вопросов — куда, откуда, адрес, телефон и т. д. Бланки при выходе к багажной ленте собрали и всё». При этом о необходимости сдать тест на COVID-19 в течение 72 часов, который больше всего сейчас пугает возвращающихся домой туристов, девушке и другим пассажирам никто не сообщил. Информацию о данной мере не озвучили ни сотрудники аэропортов, ни авиакомпании. В конце поста автор задался закономерным вопросом — а нужно ли его вообще сдавать, если о тесте все молчат?

В комментариях некоторые пользователи обвинили девушку в несознательности: если она знает, что по прилете необходимо обратиться в больницу, то это нужно сделать без всяких напоминаний. Другие, наоборот, поддержали ее. По логике многих участников группы всё просто: нет предупреждения о сдаче теста — значит, делать его необязательно.