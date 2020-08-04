Раскрыты условия получения шенгена для россиян 

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Стало известно, как граждане России могут получить шенгенскую визу во время пандемии. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что некоторые визовые центры возобновили работу, но обслуживают только ограниченный круг лиц.

Так, Австрия выдает визы только родственникам своих граждан или граждан ЕС . Документы на въезд в Бельгию могут получить студенты, владельцы единого разрешения на работу, моряки и водители грузовиков. В Венгрию смогут поехать желающие получить вид на жительство в стране, а в Латвию — члены семьи граждан, спортсмены, студенты и международные автоперевозчики.

Италия выдает документы, если путешественник пересекает границу по рабочим, транспортным, служебным, транзитным, студенческим, медицинским и семейным целям. В Нидерланды могут попасть моряки и члены экипажей, во Францию — студенты и сотрудники местных компаний, в Чехию — члены семей граждан и сезонные рабочие.

Отмечается, что визовые центры некоторых стран в России остаются закрытыми. Среди них — Болгария, Германия, Испания, Португалия, Словения и Финляндия.