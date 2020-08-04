Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Соответствующая информация изложена на портале Ассоциации туроператоров России

Отмечается, что к началу августа визовые центры большинства европейских стран возобновили работу, однако оказание услуг доступно лишь ограниченному перечню лиц.

Например, Австрия выдает разрешительные документы исключительно близким родственникам своих граждан или граждан ЕС , проживающих с ними, Бельгия — студентам, владельцам единого разрешения на работу, морякам и водителям грузовиков, Венгрия — желающим получить вид на жительство, Латвия — международным автоперевозчикам, членам семей своих граждан, спортсменам и студентам.

В свою очередь Италия готова принимать документы для оформления рабочих, транспортных, служебных, транзитных, студенческих, медицинских, деловых виз, а также виз по семейным мотивам и виз для повторного въезда. Мальта и Нидерланды готовы выдать визы морякам и членам экипажей, Франция — студентам и заявителям по профессиональным основаниям, Чехия — членам семей граждан и сезонным рабочим.

При этом визовые центры Болгарии, Германии, Испании, Португалии, Словении, Финляндии до сих пор остаются закрытыми до особых распоряжений, некоторые из них — не только в России, но и по всему миру.

3 июля сообщалось, что наличие шенгенской визы не гарантирует беспрепятственный пропуск туриста на территорию европейских стран. Дело в том, что документы на въезде проверяются пограничниками, службами безопасности и таможенными органами, у которых могут появиться вопросы — к примеру, речь может идти о несоответствии сведений в паспорте с базой данных или отсутствии документа, подтверждающего цель поездки.

Европа снова отказалась открывать границы для российских туристов 30 июля — Россию не включили в перечень государств, с которыми будет восстановлено сообщение на фоне пандемии. Отказ принимать россиян и граждан ряда других государств объясняется неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на их территории.