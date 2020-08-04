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Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян 

Lenta.ru 36 минут назад
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Соответствующая информация изложена на портале Ассоциации туроператоров России.
Отмечается, что к началу августа визовые центры большинства европейских стран возобновили работу, однако оказание услуг доступно лишь ограниченному перечню лиц.
Например, Австрия выдает разрешительные документы исключительно близким родственникам своих граждан или граждан ЕС, проживающих с ними, Бельгия — студентам, владельцам единого разрешения на работу, морякам и водителям грузовиков, Венгрия — желающим получить вид на жительство, Латвия — международным автоперевозчикам, членам семей своих граждан, спортсменам и студентам.
В свою очередь Италия готова принимать документы для оформления рабочих, транспортных, служебных, транзитных, студенческих, медицинских, деловых виз, а также виз по семейным мотивам и виз для повторного въезда. Мальта и Нидерланды готовы выдать визы морякам и членам экипажей, Франция — студентам и заявителям по профессиональным основаниям, Чехия — членам семей граждан и сезонным рабочим.
При этом визовые центры Болгарии, Германии, Испании, Португалии, Словении, Финляндии до сих пор остаются закрытыми до особых распоряжений, некоторые из них — не только в России, но и по всему миру.
3 июля сообщалось, что наличие шенгенской визы не гарантирует беспрепятственный пропуск туриста на территорию европейских стран. Дело в том, что документы на въезде проверяются пограничниками, службами безопасности и таможенными органами, у которых могут появиться вопросы — к примеру, речь может идти о несоответствии сведений в паспорте с базой данных или отсутствии документа, подтверждающего цель поездки.
Европа снова отказалась открывать границы для российских туристов 30 июля — Россию не включили в перечень государств, с которыми будет восстановлено сообщение на фоне пандемии. Отказ принимать россиян и граждан ряда других государств объясняется неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на их территории.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России , ЕС
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