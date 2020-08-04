«По нашим прогнозам, все отели, которые откроются, получат 100 процентов загрузки, спрос очень высокий, скачок продаж был просто гигантский», — отметил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. На курортах Абхазии установилась «определенная неразбериха» из-за стремительного открытия границы с Россией, снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и резкого роста туристического потока. Об этом пишет TourDom.ru

Согласно его данным, в настоящее время в Абхазии работает ограниченное количество гостиниц — многие объекты размещения оказались не готовы к внезапному открытию страны для отдыхающих, и им требуется как минимум неделя на перезапуск, набор персонала и закупку дезинфицирующих средств.

При этом пока нет ясности в ценовом прогнозе на абхазских курортах, хотя предполагается, что они помогут разгрузить южные курорты России.

«Вопрос цен еще может возникнуть, но пока никто не рвется их поднимать. Отелям и без того сейчас есть, чем заняться. Сезон почти упущен, и надо успеть "собрать" оставшихся туристов. Не факт, что на них не захотят заработать», — подчеркнул эксперт.

Собеседник портала также заметил, что, вероятно, курортный сезон в Абхазии в текущем году может быть продлен практически до октября — по словам Ромашкина, на курортах республики он длиннее на несколько недель, чем, к примеру, в Сочи, так как там теплее.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе России и Абхазии, которая образовалась после того, как были сняты введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.