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Россияне раскрыли секреты дешевых поездок по стране 

Lenta.ru 5 часов назад
Россияне раскрыли секреты дешевых поездок по стране
Фото: «Коммерсантъ»
Российские туристы раскрыли секреты того, как сэкономить в процессе организации поездок по стране. Об этом говорится в результатах исследования туристического сервиса OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, большинство россиян, 43,2 процента, считают, что дешевле всего передвигаться по России на автомобиле. Еще 19,3 процента заявили, что самый бюджетный вариант путешествия — на поезде, 15,9 процента назвали таковым авиаперелет, а 8,1 процента — автобус.
Вдобавок 13,5 процента заметили, что выгоднее всего ездить по стране в рамках экскурсионных туров. Среди наиболее популярных оказались туры по системе «все включено» и «полупансион» — их выбирают по 23,1 процента путешественников. Туры же только с включенным завтраком интересуют 12,8 процента респондентов, в то время как 2,6 процента туристов покупают туры без питания. 38,5 процента опрошенных заявили, что программа тура не имеет для них значения.
Также стало известно, что многие россияне, 42,4 процента, как правило, предпочитают организовывать поездки самостоятельно, и только 10,7 процента готовы приобретать готовые туры у турагентств. При этом 14,8 процента опрошенных рассматривают оба варианта. 32,1 процента заявили, что вовсе не любят путешествовать по России.
Наконец, многие отечественные туристы, 40,2 процента, заявили, что не отменят самостоятельную поездку, даже если аналогичный тур будет дешевле. Некоторые из них пояснили, что не станут покупать готовый тур, так как не знают, чего от него ожидать.
31 июля сообщалось, что российские туристы раскрыли самый желанный для них вид отдыха после режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Большинство россиян предпочли бы в настоящее время провести отпуск на пляже или сделали бы выбор в пользу отдыха на даче и в деревне, чтобы находиться «подальше от людей».
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Новости путешествий , Lenta.ru
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