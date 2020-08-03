Почему не нужно ехать отдыхать в Турцию

Турция пользуется большой популярностью среди туристов. Несомненно, в этом направлении есть много плюсов. Но «Рамблер» расскажет о минусах, которые могут испортить вам впечатления от отпуска.

Пляжи

Многие туристы предпочитают песчаные пляжи. Оно и неудивительно, ведь что может быть приятнее, чем пройтись босиком по мягкой, укутывающей ступни, поверхности, после чего прикоснуться пальчиками ног к прохладной воде. Но в Турции песчаные побережья — довольно редкое явление. В основном, там галька, причем далеко не всегда мелкая.

Много туристов

Турция является довольно бюджетным туристическим направлением, поэтому людей там всегда очень много. В определенные месяцы — с июля по сентябрь — народа столько, что с трудом можно найти на пляже свободный лежак.

Система «Все включено»

Приятно, когда приезжая на отдых, перестаешь задумываться о том, что и где поесть. Ведь трижды в день в отелях накрываются огромные столы, которые буквально ломятся от всевозможных блюд. Но тут есть две проблемы. Во-первых, когда регулярно питаешься по системе «Шведский стол», перестаешь контролировать количество съеденного. Во-вторых, блюда довольно однообразны и повторяются изо дня в день, поэтому могут быстро надоесть.

Навязчивые торговцы

Выйти за территорию отеля иногда становится просто невозможно. Винной всему местные жители, торгующие на улицах, которые крайне навязчиво пытаются продать вам свой товар. Причем делают они это порой настолько нагло, что туристы начинают чувствовать себя некомфортно и даже злиться.