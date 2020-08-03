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Турпоток на курорты Сочи достиг 680 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
Турпоток на курорты Сочи достиг 680 тыс. человек
Фото: depositphotos.com
Туристический поток на курорты Сочи после снятия ограничений, действующих в период пандемии, достиг 680 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в понедельник.
На конец июля на курортах Краснодарского края, являющегося основным туристическим регионом России, фиксировали резкий рост турпотока: только за последнюю неделю июля регион принял 600 тыс. отдыхающих, что превысило половину от всех гостей, посетивших Кубань после возобновления сезона. За два летних месяца Краснодарский край посетили 2,3 млн туристов. Отмечалось, что самая высокая загрузка средств размещений фиксируется в Сочи.

"На сегодняшний день в Сочи около 207 тысяч туристов. За все время с 1 июня на курорте отдохнули 680 тысяч человек", — сообщили в пресс-службе мэрии города.

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