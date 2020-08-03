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Журналистка рассказала об обстановке в Абхазии 

Lenta.ru 1 час назад
Журналистка рассказала об обстановке в Абхазии
Фото: Lenta.ru
Рассказ Екатерины Сажневой публикует «Московский комсомолец».
По ее словам, на въезде в непризнанную республику у туристов не требуют справок об отсутствии коронавируса, в местном Duty Free приезжих просят надеть маску, а тех, у кого ее нет, в торговый зал пускают «по выбору».
При этом, отмечает корреспондентка, трасса до Сухума пуста: нет общественного транспорта и такси — вероятно, водители «забрали первую партию туристов и уже разъехались по курортным городам», в которых также пока практически безлюдно.

«Гагры встречают идеальной чистотой улиц. (…) Море, солнце, горы, пустынные пляжи… И тишина. Есть все, кроме людей», — отметила журналистка.

Она добавила, что курорт пока только готовится к приему туристов: на пляжах практически нет открытых торговых точек, только с «дешевыми» южными овощами и фруктами. Однако продавцы обещают приезжим, что павильоны и кафе откроются в начале августа. С этого же времени, отметила автор статьи, планируют вернуть и экскурсии к основным абхазским достопримечательностям, причем цены местные предприниматели обещают оставить на «прошлогоднем уровне».
Согласно последним данным, в Абхазии зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом, 37 человек выздоровели, трое скончались. По данным автора «МК», в случае обнаружения инфекции российских туристов будут отправлять лечиться в Россию.
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Новости путешествий , Московский комсомолец
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