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На российском круизном лайнере обнаружили коронавирус 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
На российском круизном лайнере обнаружили COVID-19
Фото: Lenta.ru
Об этом в понедельник, 3 августа, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, вирус подхватили девять членов экипажа теплохода «Александр Суворов» в Нижнем Новгороде. После этого судно задержали, а пассажиров отправили по домам на автобусах. Как отмечается, среди них были жители Нижегородской области и Республики Татарстан.
Всего на лайнере, где обнаружили вирус, работает 101 человек. После случившегося троих зараженных сотрудников госпитализировали, все остальные проходят необходимое медицинское обследование.
По данным оператора речных круизов «ВодоходЪ», которому принадлежит судно, четырехпалубный теплоход был рассчитан на 307 мест. 3 августа лайнер должен был отправиться в 10-дневный круиз в Волгоград и обратно.
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