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Столпотворение на границе Абхазии попало на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В сети появилось видео, на котором запечатлено происходящее на данный момент на границе между Россией и Абхазией после снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Запись была опубликована в Telegram-канале «Сочи сейчас».
На кадрах ролика показана ситуация на автомобильном пункте пропуска между странами — видно, как путешественники массово стоят в очередях.
Видео было снято в ночь на понедельник, 3 августа.

«И днем, и ночью россияне идут и едут в Абхазию», — говорится в комментарии к посту.

2 августа стало известно о том, что минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации.
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Новости путешествий , Минздрав РФ
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