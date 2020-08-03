Столпотворение на границе Абхазии попало на видео 

В сети появилось видео, на котором запечатлено происходящее на данный момент на границе между Россией и Абхазией после снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Запись была опубликована в Telegram-канале «Сочи сейчас».
На кадрах ролика показана ситуация на автомобильном пункте пропуска между странами — видно, как путешественники массово стоят в очередях.
Видео было снято в ночь на понедельник, 3 августа.
«И днем, и ночью россияне идут и едут в Абхазию», — говорится в комментарии к посту.
2 августа стало известно о том, что минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации.