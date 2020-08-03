Грузчики аэропорта рассказали, почему швыряют багаж

На сайте издания Reddit развернулась настоящая дискуссия — неизвестный грузчик рассказал, почему они «швыряют» багаж путешественников.

По его словам, чем тяжелее дорожная сумка, тем физически труднее ее поднять и переместить в грузовик или на багажную ленту. А, конечно, влияет на аккуратность.

«Когда у тебя есть сумка весом 100 фунтов (больше 40-ка килограммов) и ты должен быстро ее погрузить, он вряд ли будет выглядеть хорошо», — честно признался автор поста.

Дело в том, что все работники ограничены во времени. Получается, что о скорости приходится заботиться куда больше, чем об аккуратности.