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Грузчик аэропорта рассказал, почему они «швыряют» чемоданы 

Анастасия Иванова 41 минуту назад
Грузчики аэропорта рассказали, почему швыряют багаж
Фото: depositphotos
На сайте издания Reddit развернулась настоящая дискуссия — неизвестный грузчик рассказал, почему они «швыряют» багаж путешественников.
По его словам, чем тяжелее дорожная сумка, тем физически труднее ее поднять и переместить в грузовик или на багажную ленту. А, конечно, влияет на аккуратность.

«Когда у тебя есть сумка весом 100 фунтов (больше 40-ка килограммов) и ты должен быстро ее погрузить, он вряд ли будет выглядеть хорошо», — честно признался автор поста.

Дело в том, что все работники ограничены во времени. Получается, что о скорости приходится заботиться куда больше, чем об аккуратности.

«Мы стараемся быть бережными с вашими сумками, честно. Но ошибки, конечно, случаются», — подытожил грузчик.

Ранее "Рамблер" сообщал, как заставить авиакомпанию вернуть багаж.
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