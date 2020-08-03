Генеральный директор финансовой компании FairFX Ян Стрэффорд-Тейлор рассказал, в чем заключается главная ошибка туристов при обмене валюты.
Самое главное — заниматься финансовыми вопросами заранее, а не надеяться на банкоматы в аэропорту. Во-первых, они могут быть закрыты, в том числе из-за введенных на фоне коронавируса ограничений, а во-вторых, тарифы могут быть очень низкими.
В таком случае, туристу придется использовать безналичный расчёт, что не всегда выгодно и удобно, отметил Стрэффорд-Тейлор. Дело в том, что многие транзакции осуществляются с комиссией.
«К сожалению, оплата с помощью кредитной или дебетовой карты за рубежом может обернуться лавиной лишних расходов, особенно, если это не специальный счет для оплаты валютой».
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