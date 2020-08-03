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Минздрав рассказал, кому следует отказаться от путешествий 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Минздраве сказали, кому стоит отказаться от отдыха
Фото: depositphotos
Из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции некоторым группам стоит отказаться от путешествий, заявил профессор Владимир Чуланов — главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России.
Среди опасных для путешественников болезней Владимир Чуланов выявил сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, в группу риска также входят люди старшего возраста.
Та как вирус передается воздушно-капельным путем, в местах большого скопления людей создаются благоприятные условия для его распространения, пояснил Чуланов. В регионах заболеваемость все еще остается высокой.

"В связи с этим может наблюдаться нарастание числа случаев новой коронавирусной инфекции", — подчеркнул инфекционист.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, появление на массовом мероприятии лучше заменить прогулкой или походом, не забывать носить маски, пользоваться антисептиком и мыть руки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что будет с ценами на отдых в России из-за Турции.
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Новости путешествий , Владимир Чуланов , Минздрав РФ
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