В Минздраве сказали, кому стоит отказаться от отдыха

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Из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции некоторым группам стоит отказаться от путешествий, заявил профессор Владимир Чуланов — главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России

Среди опасных для путешественников болезней Владимир Чуланов выявил сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, в группу риска также входят люди старшего возраста.

Та как вирус передается воздушно-капельным путем, в местах большого скопления людей создаются благоприятные условия для его распространения, пояснил Чуланов. В регионах заболеваемость все еще остается высокой.

"В связи с этим может наблюдаться нарастание числа случаев новой коронавирусной инфекции", — подчеркнул инфекционист.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, появление на массовом мероприятии лучше заменить прогулкой или походом, не забывать носить маски, пользоваться антисептиком и мыть руки.