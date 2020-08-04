Грузчик объяснил, как сохранить багаж в аэропорту

Неизвестный грузчик аэропорта дал авиапассажирам советы, как не допустить того, чтобы их чемоданы швыряли во время транспортировки. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

Согласно рекомендациям сотрудника авиагавани, путешественникам ради сохранности багажа следует максимально упростить задачу грузчикам и, к примеру, сдавать не одну большую и тяжелую сумку, а две — меньше по размеру и весу.

«Так вы не только сэкономите деньги, не доплачивая за перевес, но облегчите нашу работу», — объяснил автор треда.

Кроме того, по его словам, существуют определенные виды чемоданов, которые вне зависимости от веса способствуют снижению риска повреждений. Как правило, в таком случае речь идет о твердом и одновременно легком корпусе сумки, а также удобных ручках, способных быстро складываться, и комплекте из четырех колес, упрощающих маневрирование.

«Если у чемодана есть четыре колеса, это значит, что мы можем просто толкать его на протяжении всего процесса погрузки», — объяснил грузчик.

В то же время он подчеркнул, что избежать мелких повреждений на чемоданах — потертостей, трещин, поломок молний — удается избежать крайне редко, однако они возникают, как правило, не по вине сотрудников аэропортов, а ввиду механических погрешностей — к примеру, в результате соприкосновения с багажной каруселью.

«Поэтому очень важно, чтобы вы оформляли страховку с надлежащим уровнем покрытия, когда планируете поездку», — заключил работник авиагавани.

3 августа сообщалось, что грузчик аэропорта раскрыл истинные причины того, почему они вместе с коллегами неаккуратно работают с чемоданами и нередко вынуждены их швырять. По его словам, чем тяжелее та или иная дорожная сумка, тем физически труднее ее поднять и переместить в грузовик или на багажную ленту. Таким образом, учитывая, что сотрудники авиагаваней, как правило, ограничены во времени, они в большей мере заботятся о скорости своей работы, чем о ее аккуратности.