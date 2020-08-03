Раскрыта главная ошибка туристов при обмене валюты 

Раскрыта главная ошибка туристов в процессе обмена валюты по прибытии за границу. Об этом Daily Express рассказал генеральный директор финансовой компании FairFX Ян Стрэффорд-Тейлор (Ian Strafford-Taylor).

По его словам, в первую очередь, путешественникам следует решать вопрос с деньгами заблаговременно и не откладывать его на последний момент, к примеру, понадеявшись на пункты обмена в аэропорту.

Во-первых, объяснил эксперт, они могут быть закрыты, в том числе из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, а во-вторых, их сотрудники склонны предлагать невыгодные условия обмена по заведомо низким тарифам. В результате турист будет вынужден пользоваться безналичным способом оплаты, который, в свою очередь, также не исключает ряд рисков.

«К сожалению, оплата с помощью кредитной или дебетовой карты за рубежом может обернуться лавиной лишних расходов, особенно, если вы заранее не планировали использовать свою карту в отпуске», — заметил Стрэффорд-Тейлор. Он пояснил, что многие транзакции за границей подразумевают дополнительные сборы.

29 июня в сети перечислили самые популярные ошибки туристов при регистрации заезда в отель и выезда из него. По мнению эксперта отрасли, в первую очередь постояльцам необходимо заранее уточнять у сотрудников объекта размещения информацию о курортных сборах — к примеру, о том, включены ли они в стоимость номера.