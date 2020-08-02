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Россиян предупредили об испорченном отдыхе в Турции 

Ura.Ru 1 час назад
Россиян предупредили об испорченном отдыхе в Турции
Фото: depositphotos.com
Уже отдыхающие в Турции граждане Белоруссии крайне недовольны сервисом в отелях и обманом туроператоров. Они предупреждают россиян о том, что скандалов по прилете на курорты избежать не удасться. Турагенты в свою очередь советуют заранее выяснить, если ли на ваше имя бронь в отеле, за который вы заплатили.
Белорусы, прибывшие на отдых в Турцию жалуются, что их селят совсем в другие отели и новый вариант является совсем не тем раем, что обещали операторы в рекламных проспектах, пишет «Московский комсомолец».

«По прилету в автобусе мы узнали от сопровождающего, что нас везут совсем в другой отель в противоположном конце города, так как наша гостиница закрыта… Уже после заселения выяснилось, что отель, куда нас привезли, ниже классом, чем забронированный изначально», — рассказала газете белорусская туристка.

Она отметила, что в отеле оказался очень скудный «шведский стол», полностью отсутствовала анимация, а уборка номера производилась раз в четыре дня. Вместе с другими туристами девушка попыталась выяснить, что случилось с забронированным отелем. Оказалось, что он работал, но бронь на нее даже не оформляли.
Как прогнозирует агент одной из российских турфирм Елена Зуенко, открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами.

«Проблема в том, что в Турции открылись далеко не все отели, некоторые просто посчитали для себя невыгодным работать в условиях соблюдения всех санитарных норм. Остальным же пришлось снизить максимальное количество отдыхающих, которых они могут принять, на 20-30% из-за противовирусных мер. В результате и происходит овербукинг, когда число забронированных мест превышает реальные», — пояснила Зуенко.

Она отметила, что туроператоры в курсе этой проблемы, но скрывают ее от клиентов, чтобы не потерять прибыль. Турагент советует отправляющимся на отдых в Турцию обязательно выяснить, работает ли выбранный отель и убедиться, что на ваше имя в нужные даты действительно есть бронь.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа. С этой же даты открыты авиаперелеты в Великобританиюй и Танзанию. Кроме того, посетить Швейцарию могут россияне, имеющие в стране вид на жительство. В ближайшее время Россия может открыть перелеты с Объединенными Арабскими Эмиратами и Тунисом.
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Новости путешествий , Московский комсомолец
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