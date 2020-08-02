Стало известно о наплыве россиян в Абхазию

В Абхазии отмечается увеличение наплыва туристов из России. Об этом рассказал директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News.

— За последние годы Абхазия стала одной из стран, куда россияне достаточно массово едут. Это связано с упрощенной, достаточно дешевой логистикой, потому что весь маршрут идет по российской территории, — рассказал Осауленко.

Эксперт считает, что главными преимуществами этой страны являются безопасность российских туристов, а также соотношение цены и качества сервиса. Кроме того, по словам Осауленко, многие отдыхающие в Сочи и Краснодарском крае с удовольствием приезжают в Абхазию на экскурсии. Особой популярностью пользуются Гагра, Сухум, Пицунда.

По мнению специалиста, в августе и сентябре Абхазии стоит ожидать большого количества российских туристов.