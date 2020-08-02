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Врач рассказал, кому не стоит ехать в отпуск из-за коронавируса 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Врач рассказал, кому не стоит ехать в отпуск
Фото: News.ru
Пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями, стоит отказаться от путешествий из-за коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
По мнению врача, пожилым россиянам и людям, страдающим гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, избыточным весом, нужно воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжёлого течения заболевания, вызываемого коронавирусом.
Чуланов указал, что во многих регионах заболеваемость COVID-19 остаётся высокой и продолжает нарастать, а для вируса нет курортного сезона, передаёт «Интерфакс».
Медик порекомендовал тем, кто всё-таки решил провести свой отпуск на курорте, не посещать места массового скопления людей, отдать предпочтение походам, пешим прогулкам и отдыху в парках. При необходимости посещения общественных мест следует обязательно надевать защитную маску, мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.
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Новости путешествий , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , Интерфакс
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