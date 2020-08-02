Врач рассказал, кому не стоит ехать в отпуск

Пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями, стоит отказаться от путешествий из-за коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России , профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов

По мнению врача, пожилым россиянам и людям, страдающим гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, избыточным весом, нужно воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжёлого течения заболевания, вызываемого коронавирусом.

Чуланов указал, что во многих регионах заболеваемость COVID-19 остаётся высокой и продолжает нарастать, а для вируса нет курортного сезона, передаёт «Интерфакс».

Медик порекомендовал тем, кто всё-таки решил провести свой отпуск на курорте, не посещать места массового скопления людей, отдать предпочтение походам, пешим прогулкам и отдыху в парках. При необходимости посещения общественных мест следует обязательно надевать защитную маску, мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.