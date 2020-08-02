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В Турции запретили брать еду со «шведского стола» 

Lenta.ru 55 минут назад
В Турции запретили брать еду со «шведского стола»
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра.
Отмечается, что эта мера коснется в том числе и гостиниц, работающих по системе «все включено». По словам чиновника, «стандарты питания в отелях остаются прежними, но на "шведском столе" сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции».
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. В настоящий момент в стране выявляют до тысячи случаев заражения коронавирусом в сутки. Зарегистрировано более 230 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.
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