В Турции запретили брать еду со «шведского стола» 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра.

Отмечается, что эта мера коснется в том числе и гостиниц, работающих по системе «все включено». По словам чиновника, «стандарты питания в отелях остаются прежними, но на "шведском столе" сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции».

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. В настоящий момент в стране выявляют до тысячи случаев заражения коронавирусом в сутки. Зарегистрировано более 230 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.