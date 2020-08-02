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Пассажиры самолета подрались с отказавшимся надеть маску туристом 

Lenta.ru 2 часа назад
Пассажиры самолета подрались с туристом без маски
Фото: Lenta.ru
Видео с места событий опубликовали пользователи Twitter.
На кадрах видно, как экипаж самолета пытается разнять толпу. Затем одного из мужчин повалили на пол, других попросили успокоиться. На видео слышно, как кто-то кричит: «Тут есть дети!».
Мужчина, летевший на рейсе авиакомпании KLM, стал спорить с другими из-за маски. На него накинулись другие мужчины — всего в драке участвовало около 10 человек. Отмечается, что пассажир был пьян.
Ранее в июне стало известно, что власти Нидерландов спасут авиакомпанию KLM, являющуюся частью второго по величине авиаперевозчика Европы — холдинговой компании Air France-KLM. Речь идет о финансовой помощи в 3,4 миллиарда евро. В обмен компания должна приостановить выплаты дивидендов акционерам и сократить число ночных рейсов на 20 процентов.
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