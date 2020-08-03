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Курорт в РФ побил рекорд по числу заражений COVID-19 

Lenta.ru и ещё 23 2 часа назад
Курорт в РФ побил рекорд по числу заражений COVID-19
Фото: Lenta.ru
Краснодарский край побил рекорд по числу заражений коронавирусом. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Кубань Информ».
По данным портала, за последние сутки инфекцию подхватили 113 жителей и гостей популярных курортов, в том числе, 72 женщины, 41 мужчина и 12 детей. Это самый высокий показатель заболеваемости в регионе с начала пандемии.
Как отмечается, 40 случаев заражения COVID-19 подтверждено в Краснодаре, еще 18 — в Сочи, 10 — в Северском районе, шесть — в Туапсе и Кропоткине, пять — в Тимашевске и станице Тбилисской. Также инфицированные выявлены в Армавире, Новороссийске, Геленджике, Ейске, Крымске, Темрюке и ряде других населенных пунктов края.
Общее количество случаев заражения коронавирусом на Кубани достигло 8585, выздоровели 7353 человек, 117 умерли.
До 21 августа в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. В июле местные власти сняли большую часть введенных во время пандемии ограничений, в том числе, на пассажирские перевозки и работу предприятий общественного питания, гостиниц, магазинов, а также фитнес-центров, бассейнов и аквапарков.
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