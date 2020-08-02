Где отдохнуть в России в 2020 году

Снятие режима самоизоляции сменилось активным желанием путешествовать. Засидевшись дома, многие из нас мечтают отправиться в долгожданную поездку, но, конечно, в пределах России. Мы собрали пять доступных маршрутов на любой вкус и бюджет, чтобы культурно просветиться и вдоволь насладиться красотой природы.

Судак

В Крыму немало живописных мест: от Керчи и Феодосии до Евпатории и Оленевки. Любителям утренних подъемов в горы, каменистых пляжей и звездного неба стоит присмотреться к Судаку, расположенному на юго-востоке полуострова. В пригороде расположена масштабная площадка, на которой ежегодно проходит культурный фестиваль «Таврида», благодаря которому все лето можно любоваться арт-объектами на горных вершинах. В этом году на площадке уже успела побывать Юлианна Караулова , которая поделилась живописным снимком на своей странице в Instagram. Певица также посетила главную достопримечательность Судака — Генуэзскую крепость.

В самом городе можно прогуляться по кипарисовой аллее, узнать о прошлом полуострова и кропотливом процессе приготовления винных напитков. Кстати, рядом с городом расположено тоже немало интересных мест, до которых можно добраться на автомобиле или автобусах. Более решительным туристам подойдет подъем и спуск на мыс Меганом и прогулка по Долине привидений, а любителям размеренного отдыха стоит выбрать дегустации на сыроварне и посещение Мраморных пещер.

Светлогорск

В уютном городке недалеко от самого крупного западного города России Калининграда можно найти немало приятных мест для успокоения души и тела после последних стрессовых месяцев. Светлогорск, или Раушен, прославился своей необыкновенной архитектурой. Маленькие дома выполнены в немецком стиле, рассказывающем о богатом историческом прошлом этого края. Кроме того, рядом с городом расположена Куршская коса — уникальная природная зона с потрясающими пляжами и экомаршрутами.

В пределах города можно посетить Водонапорную башню, Органный зал, Дом-музей Германа Брахерта и покататься по Канатной дороге. Так же как и в Крыму, по Калининградской области лучше перемещаться на автомобиле, чтобы иметь возможность останавливаться в малодоступных местах и на диких пляжах.

Алтай

Алтайский край особенно популярен среди звезд в этом году и уже успел завоевать место одного из самых живописных мест для романтических поездок с семьей. Никита Ефремов со своей возлюбленной Марией Иваковой составили супермаршрут для любителей экстремальных поездок «Аэропорт Горно-Алтайска — Телецкое озеро — Чулышманская долина — Кату-Ярык — Акташ — Чуйский тракт — Мультинские озера — Белуха — Чемал».

Юлия Барановская для поездки с детьми выбрала менее насыщенной переездами маршрут, но от того не менее интересный. Вместе с сыновьями и дочерью она даже преодолела опасный сплав по реке и побывала на нескольких водопадах.

Селигер

Озеро вдохновляло не одно поколение живописцев и писателей. Селигер расположен в Тверской и Новгородской областях России и славится одними из лучших туристических баз для отдыха и рыбалки. Семьям предлагают снимать небольшие дома на побережье вместе с лодками или катерами. Отвлекаться от живописных закатов можно в Осташкове.

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На Селигере можно посетить Нило-Столобенскую пустынь — неоклассический православный мужской монастырь, расположенный в нескольких километрах от города, остров Городомля и Музей забытых вещей. Путешественники советуют не задерживаться на туристических местах — природа области завлекает в леса, но, конечно, не стоит забывать о безопасности и, отправляясь в самостоятельное путешествие, лучше заранее связаться с гидом.

Плес

Место силы и вдохновения И. И. Левитана только недавно стало популярным среди российских туристов. Небольшой город расположен на берегу Волги всего в 396 километрах от Москвы. В зимнее время город славится горнолыжным склоном и уютным рестораном в старинной деревянной избе. В остальные времена года в Плесе можно встретить многочисленных последователей художника, любителей его творчества и, конечно, древнерусского духа. В городе есть и памятники зодчества — Церковь Воскресения и Музей древнерусской семьи.

Однако большее время стоит уделить природе и прогулкам по лесным холмам, чтобы ощутить настоящую красоту древнего города. Если погода не будет вдохновлять на долгие променады, то можно заглянуть в Музей пейзажа и Дом-музей Левитана, чтобы увидеть природу области, запечатленную великим художником несколько десятков лет назад.