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Раскрыты особенности отдыха в Турции в нынешнем сезоне 

Lenta.ru 8 часов назад
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в беседе с РИА Новости раскрыл особенности отдыха в стране в нынешнем сезоне.
Так, цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года.

«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — сказал он, добавив, что некоторые отели даже снижают цены ради привлечения клиентов.

Стандарты питания в турецких отелях также остались прежними, но на «шведском столе» еду в тарелки клиентов теперь из-за пандемии коронавируса накладывает персонал. «Дезинфекция, разметка для соблюдения социального расстояния — все уже применяется в наших отелях», — отметил Чорабатыр.
Кроме того, турецкие отели продолжат работать, даже если среди их гостей выявят больных COVID-19. По словам собеседника агентства, в отелях оборудованы специальные изоляционные комнаты, информация сразу отправляется в минздрав.
Ранее было раскрыто содержание анкет, обязательных для заполнения российскими туристами по прибытии в Турцию во время пандемии коронавируса. В частности, авиапассажиру необходимо будет указать имя и фамилию, данные заграничного паспорта, контактную информацию с международным кодом, номер рейса и кресла, дату прилета, а также адрес в Турции, по которому турист будет проживать.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
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Новости путешествий , Видео , Минздрав РФ , РИА Новости
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