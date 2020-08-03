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Россиянам разъяснили правила карантина в Турции 

Lenta.ru и ещё 17 2 часа назад
Россиянам разъяснили правила карантина в Турции
Фото: Lenta.ru
Российским туристам разъяснили условия, установленные для прибывающих в Турцию иностранных граждан, и информацию о случаях «автоматического» помещения на карантин по коронавирусу по приезде. Соответствующие сведения опубликованы на портале Ассоциации туроператоров России.
Согласно изложенным данным, путешественники, которые в процессе авиаперелета находились по соседству с зараженным COVID-19, не подлежат мгновенной отправке в обсерватор.
Как показывает практика белорусских и украинских отдыхающих, всем сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего или по диагонали предложат пройти бесплатный экспресс-тест на наличие инфекции (срок ожидания — четыре часа). В случае отрицательного результата турист продолжит отпуск, при положительной реакции пациента, в зависимости от состояния и симптомов, отправят либо в государственную больницу, либо на карантин.
Также отмечается, что, если симптомы коронавируса проявятся у отдыхающего уже в отеле, алгоритм действий будет аналогичным

. «Некоторых контактных (детали редакция выясняет) могут изолировать — но как правило — бесплатно, и в этот же отель (у каждого отеля теперь есть специальные выделенные номера для этого)», — указано в материале.

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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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