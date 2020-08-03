Россиянам разъяснили правила карантина в Турции 

Российским туристам разъяснили условия, установленные для прибывающих в Турцию иностранных граждан, и информацию о случаях «автоматического» помещения на карантин по коронавирусу по приезде. Соответствующие сведения опубликованы на портале Ассоциации туроператоров России

Согласно изложенным данным, путешественники, которые в процессе авиаперелета находились по соседству с зараженным COVID-19, не подлежат мгновенной отправке в обсерватор.

Как показывает практика белорусских и украинских отдыхающих, всем сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего или по диагонали предложат пройти бесплатный экспресс-тест на наличие инфекции (срок ожидания — четыре часа). В случае отрицательного результата турист продолжит отпуск, при положительной реакции пациента, в зависимости от состояния и симптомов, отправят либо в государственную больницу, либо на карантин.

Также отмечается, что, если симптомы коронавируса проявятся у отдыхающего уже в отеле, алгоритм действий будет аналогичным