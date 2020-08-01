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Отдых для россиян в Крыму стал дешевле 

Lenta.ru 3 часа назад
Отдых в Крыму подешевел
Фото: Lenta.ru
Отдых в Крыму для россиян стал дешевле: многие отели не повышали цены, а некоторые, наоборот, снизили их. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает РИА Новости.

«В общем, целый ряд объектов не повышали стоимость, а некоторые на востоке и юго-востоке даже снизили. На сегодня можно купить номер по цене ниже, чем в прошлом году», — указал он.

По словам Волченко, неделя жизни в трехзвездочном отеле для двоих человек обойдется в 24-35 тысяч рублей с учетом стоимости билетов на самолет и завтраками.
В то же время вырос спрос на отдых премиального класса. Большая нагрузка наблюдается в отелях на южном берегу полуострова. Однако, подчеркнул Волченко, свободные номера еще есть.
Из-за пандемии коронавируса авиасообщение в мире оказалось практически парализовано. С наступлением эпидемии России закрыла границы, но ограничения постепенно снимаются. Пока международное авиасообщение возобновлено только с Абхазией, Великобританией, Танзанией и Турцией, а с 15 августа можно будет полететь в Швейцарию. О полном восстановлении полетов по миру речь пока не идет: это будет делаться постепенно.
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Новости путешествий , Вадим Волченко , РИА Новости
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