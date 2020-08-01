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Названа самая безопасная страна после отмены мер по борьбе с COVID-19 

Газета.Ru 2 часа назад
Названа самая безопасная страна после пандемии
Фото: Газета.Ru
Самой безопасной страной после отмены большинства мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции признана Швейцария, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет Deep Knowledge Group.
Отчет был подготовлен на основании 130 показателей, в числе которых эффективность ограничительных мер, готовность системы здравоохранения и органов государственного управления к пандемии и другие, указано в материале.
Кроме Швейцарии, занявшей первое место в рейтинге безопасных стран "постковидного периода", в пятерку лидеров вошли Германия, Израиль, Сингапур и Япония.
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