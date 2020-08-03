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В Абхазии оказались не готовы к открытию границы с Россией 

Lenta.ru и ещё 58 2 часа назад
Минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
По словам замглавы министерства Алхаса Конджарии, еще до открытия границ в стране была зафиксирована вспышка коронавируса, и больницы уже начинают заполняться местными жителями. Он отметил, что медикам будет трудно справиться еще и с наплывом иностранных граждан.
«Прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще», — заявил он.
Конджария подчеркнул, что для ведомства одномоментное открытие границы стало неожиданным. Он добавил, что ранее власти обсуждали поэтапное снятие ограничений и необходимость предъявления справки об отсутствии коронавируса при въезде в страну.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому с 1 августа россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.
С 1 августа России возобновила международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). С 15 августа возобновляются полеты в Швейцарию.
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Новости путешествий , Видео , Михаил Мишустин , Минздрав РФ
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