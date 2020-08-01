Россия открыла границу с Абхазией 

Россия открывает границу с Абхазией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин , документ опубликованна сайте правительства.

В распоряжении говорится, что с сегодняшего дня, 1 августа, россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России сообщили, что ожидается, что границу России с Абхазией откроют во второй половине дня 1 августа. Тогда уточнялось, что изменения вступят в силу после публикации соответствующего распоряжения российского правительства

Ожидается, что Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, которая должна быть сделана не ранее чем за три дня до прибытия в страну. Документы будут спрашивать при заселении в отели, гостиницы, гостевые дома и прочие объекты размещения.