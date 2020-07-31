Нырнувший со скалы турист разбился о подводные камни и получил тяжелые травмы. Видео инцидента публикует Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчина с разбегу прыгает в море и с громким хлопком ударяется о поверхность. Отмечается, что высота скалы, откуда нырял пловец, составляла около 100 футов (три тысячи метров).

По данным таблоида, инцидент произошел на мысе Негрет недалеко от Ибицы. После неудачного прыжка 38-летний британский турист попал в реанимацию с тяжелыми травмами, в том числе, множественными переломами костей. После оказания неотложной помощи пострадавшего перевели в травматологию.

22 июля в сети появилось видео, на котором мощная волна смыла подростка, позировавшего перед камерой вблизи океана в Северной Ирландии. Приятели ирландца опубликовали ролик в социальных сетях, после чего он стал вирусным и набрал больше 180 тысяч просмотров.