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Россия частично возобновила международное авиасообщение 

Vse42.ru и ещё 4 15 минут назад
Россия частично возобновила авиасообщение
Фото: Vse42.ru
С первого августа 2020 года Россия возобновила частичное авиасообщение с другими странами. Полное снятие ограничений на перелеты планируется на 11 августа, однако окончательного решения на данный момент нет.
В настоящее время идет обсуждение открытия полного авиасообщения с другими странами. Планируемая дата — 11 августа, однако окончательное решение еще не принято. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.
— Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа, — цитирует пресса слова инсайдера.
По словам другого источника, данный вопрос действительно недавно выносился на обсуждение во время совещания у вице-премьера России Татьяны Голиковой.
А с 1 августа 2020 года возобновилось частичное авиасообщение России с тремя странами: Великобритания, Турция, Танзания. Кроме того, у РФ отрыта граница с Абхазией.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что приезжающие в Россию смогут больше не уходить на обязательный карантин.
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Новости путешествий , Татьяна Голикова , ИТАР-ТАСС
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