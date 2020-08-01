Россия частично возобновила авиасообщение

С первого августа 2020 года Россия возобновила частичное авиасообщение с другими странами. Полное снятие ограничений на перелеты планируется на 11 августа, однако окончательного решения на данный момент нет.

В настоящее время идет обсуждение открытия полного авиасообщения с другими странами. Планируемая дата — 11 августа, однако окончательное решение еще не принято. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

— Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа, — цитирует пресса слова инсайдера.

По словам другого источника, данный вопрос действительно недавно выносился на обсуждение во время совещания у вице-премьера России Татьяны Голиковой

А с 1 августа 2020 года возобновилось частичное авиасообщение России с тремя странами: Великобритания, Турция, Танзания. Кроме того, у РФ отрыта граница с Абхазией.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что приезжающие в Россию смогут больше не уходить на обязательный карантин.