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Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией с 1 августа 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Россия открывает границы с Абхазией
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия с 1 августа 2020 года возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. Объекты абхазской инфраструктуры готовы к принятию туристов, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

"По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов",

— говорится в сообщении.
Оперативный штаб прорабатывает расширение списка стран, с которыми будет возобновлено международное авиасообщение.
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Новости путешествий , Другое , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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