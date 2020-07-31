Туристы жалуются на ухудшение сервиса в Турции

Отпуск, проведенный в турецких отелях, большинство вспоминают как приятный и очень комфортный. Уютные номера, хорошее питание, приветливый и дисциплинированный персонал для многих из наших соотечественников становятся основными причинами выбора отдыха в Анталии, Бодруме или Мармарисе. Но, похоже, за время карантина что-то изменилось и туристы все чаще жалуются на сервис и вообще отношение к отдыхающим со стороны работников отельного бизнеса.

Туристы, недавно посетившие некогда гостеприимные турецкие берега, рассказали журналистам о том, что были поражены изменениями, которые произошли на их любимых курортах. Паре из Беларуси было отказано в заселении в их отель в Аланье, без объяснения причины. Им лишь сообщили, что гостиница временно не работает.

После этого гостям предоставили номера в другом отеле, рангом пониже. Требования вернуть разницу в стоимости проживания долгое время игнорировались, пока к делу не подключили полицию. После обращения к правоохранителям отельеры нехотя перечислили деньги.

Но самое неприятное открытие было сделано позднее. Как оказалось, отели, которые были закрыты, на самом деле работали и в них было полно отдыхающих. Причину такого отношения к себе туристы из Беларуси так и не узнали, но сделали соответствующие выводы о целесообразности поездок в Турцию.

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Сотрудники туристических фирм, к которым обратились за комментариями журналисты, сообщили, что многие отели на самом деле закрылись во время пандемии, так как количество гостей резко упало. При этом независимые эксперты советуют не надеяться на операторов, а попытаться перед вылетом самостоятельно выяснить, работает отель в котором забронирован номер или нет.

А может, ну их, эти турецкие курорты — на даче во время эпидемии отдыхать гораздо безопаснее, а главное — дешевле.