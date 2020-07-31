С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Мы много писали о проблемах курортов в Крыму, но оказывается, немало жалоб поступает про турецкое направление. Люди рассказывают о больших лишних тратах, испорченном отдыхе, обмане туроператоров.

Неизвестно, в какой отель вы попадете

О неприятных ситуациях россиян предупреждают туристы из Белоруссии — они начали ездить в Турцию на месяц раньше.

«Мы с мужем прилетели из Минска в Аланью 11 июля, — рассказала "Московскому комсомольцу" женщина по имени Татьяна, — Бронирование было сделано еще зимой, а перед поездкой в турагентстве нас заверили, что все договоренности остаются в силе. В конечном итоге лишь по прилету в автобусе мы узнали от сопровождающего, что нас везут совсем в другой отель в противоположном конце города, так как наша гостиница закрыта.

В таком же положении вместе с нами оказались еще несколько десятков туристов. Уже после заселения выяснилось, что отель, куда нас привезли, ниже классом, чем забронированный изначально. Да и это было видно невооруженным взглядом.

Шведский стол оказался очень скудным, анимации вообще не было, а номера убирали только раз в 3-4 дня. Выяснилось, что двухместный номер тут стоит почти на 30 долларов дешевле, чем было изначально указано в нашем ваучере, но возвращать деньги нам никто не собирается».

Татьяна добавила, что несколько отдыхающих даже обращались в полицию, потом правоохранители вызывали на беседу туроператора.

Но в компенсацию предложили только бесплатные экскурсии или переселение в отель в 15 километрах езды.

Другие туристы рассказали, что, попав в сходную ситуацию, не поленились и сходили проверить «закрытый» отель. Оказалось, что гостиница работает, а их бронь либо бесследно исчезла, либо снята отелем из-за овербукинга (перенаселения). И здесь уже подозрения ложатся на операторов страны-отправителя — такие вещи они должны отслеживать.

«Уже сейчас ясно, что открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами, — рассказала агент одной из российских турфирм Елена Зуенко, — Проблема в том, что там открылись далеко не все отели, некоторые просто посчитали для себя невыгодным работать в условиях соблюдения всех санитарных норм.

Остальным же пришлось снизить максимальное количество отдыхающих, которых они могут принять, на 20-30% из-за противовирусных мер. В результате и происходит овербукинг, когда число забронированных мест превышает реальные».

Елена добавила, что не стоит надеяться на порядочность туроператоров, уже потерявших немало денег:

«Для них сейчас прибыль превыше всего, а мелочи из серии замены отеля они считают несущественными. Из-за этого многие туристы заранее не знают о том, что их отдых пройдет совсем не в том месте, на который они рассчитывали. К тому же, замены отелей часто неравнозначны, что еще больше усугубляет ситуацию.

Я советую всем знакомым, собирающимся на отдых в Турцию, обязательно перед поездкой или оплатой путевки выяснить, работает ли выбранный отель и по возможности убедиться, что на ваше имя в нужные даты действительно есть бронь. Не нужно верить на слово турфирмам, сейчас они готовы на все, лишь бы люди купили тур».

Вместо отдыха — карантин за 100 евро в день

Неясность с отелем заселения — далеко не единственная проблема, ожидающая желающих отдохнуть в Турции. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уведомила, что крайне неприятные сюрпризы могут ожидать уже на въезде в страну.

Дело в том, что прилетающих проверяют на заражение COVID-19.

Если человек покажется проверяющим подозрительным, ему будет предложен бесплатный ПЦР-тест. И если он окажется положительным, или если у человека будут «подозрительные симптомы» — его могут направить в обсерватор минимум на две недели. Пребывание же в обсерваторе уже платное, причем оплачивается из кармана туриста — 50-100 евро в сутки. Туда же вас могут отправить и без симптомов просто как контактировавшего с подозрительным лицом.

Журналист «Московского комсомольца» позвонила одному из отечественных туроператоров под видом клиента, чтобы узнать, предупреждают ли они туристов о таких рисках. Работнице газеты сказали, что не обладают информацией о подобных мерах, но посоветовали в случае опасений оформить расширенную страховку или прийти со своей.

Оформлять специальную страховку «с включенным в покрытие лечением COVID-19» рекомендует и АТОР.

Знакомая журналиста из турфирмы сказала, что «советы уже никого не остановят, только за вчерашний день у нас приобрели 63 тура в Анталию. Народ дорвался после месяцев затишья. Посмотрим, как будет, пока прецедентов еще нет, поэтому судить рано.

Если кому-то действительно доведется провести две недели в турецком обсерваторе за свой счет, то, думаю, ажиотаж на Турцию скоро поутихнет».

За вами могут прийти и после аэропорта

Об определенных рисках говорит и анкета, которую обязаны заполнять приезжающие в Турцию российские туристы. В документе требуется указать имя и фамилию, данные загранпаспорта, контактную информацию, номер рейса и кресла на борту воздушного судна, дату прилета, а также адрес проживания в Турции.

Нужно понимать, что все это собирается именно с целью найти вас в случае подозрения на коронавирус и поместить в платный карантин.

Российские туроператоры в своей рекламе часто обращают внимание, что для поездки в Турцию не требуются специальные медицинские справки. Но делается это в том числе и потому, что турки просто не вполне доверяют нашим документам, и в вопросе пандемии COVID-19 предпочитают все проверять самостоятельно.

Так что будьте внимательны — кажущаяся легкость поездки в туристическую Мекку вполне может обернуться испорченным отдыхом.