Туристка заявила об ужасном отдыхе в люксовом отеле РФ

Российская туристка, отдохнувшая в одном из люксовых отелей на берегу озера Тургояк на Южном Урале, рассказала о кошмарном отпуске. Своими впечатления отдыхающая, Екатерина Фионова из Екатеринбурга, поделилась с порталом E1.RU.

В первую очередь постоялица осталась недовольна условиями размещения — в номерах повышенного комфорта за 7,2 тысячи рублей в сутки было душно, не оказалось кондиционера, и гостям пришлось спать с открытым окном, в результате чего их искусали комары. Также в комнате не было горячей воды.

«В первую ночь сон нарушили пьяные дебоширы под окнами. С 4 до 6 утра на пирсе перед корпусом отеля они устроили дикую вечеринку», — вспомнила россиянка, добавив, что заселение в гостиницу также задержалось из-за пьяного предыдущего постояльца, которого не могли разбудить и выселить.

Кроме того, по словам Фионовой, руководство отечественного объекта размещения без предупреждения отменило забронированную ранее прогулку на яхте из-за неких соревнований.

«Я вернулась с отдыха немытая, покусанная комарами, невыспавшаяся и разочарованная. Про еду я даже не говорю. Синий омлет на завтрак — это, наверное, меньшая из бед», — заключила собеседница портала, подчеркнув, что после поездки написала заявление на возврат средств.

30 июля российские туристы поделились впечатлениями после отпуска на отечественных курортах во время пандемии коронавируса. В частности, некоторые отдыхающие пожаловались на недостатки туристической инфраструктуры в Крыму и Краснодарском крае — отсутствие качественного дорожного покрытия и освещения, грязь, чрезмерное число туристов, «разруху» и низкий уровень сервиса.

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться.