Эксперт объяснила, как обезопасить себя от мошенничества с бронированием отелей в Турции 

Агент одной из российских турфирм Елена Зуенко прокомментировала ситуацию с отменой бронирования отелей в Турции без ведома заказчика. Отмечается, что туристы не могут попасть в свои номера или вынуждены жить в менее комфортных условиях.

«Уже сейчас ясно, что открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами. Некоторые мои клиенты и вовсе приняли решение отказаться от поездки за границу в августе. Но желающих по-прежнему, конечно, много. Проблема в том, что в Турции открылись далеко не все отели, некоторые просто посчитали для себя невыгодным работать в условиях соблюдения всех санитарных норм. Остальным же пришлось снизить максимальное количество отдыхающих, которых они могут принять, на 20-30% из-за противовирусных мер», — пояснила она, отметив, что из-за этого число забронированных мест превышает реальные.

Зуенко отметила, что все туроператоры уделяют сейчас особое внимание увеличению прибыли, а не мелочам, таким как замена отеля или номера. Она отметила, что чаще всего замена бывает «неравнозначной», а это еще больше усугубляет ситуацию. Эксперт призывает отдыхающих не верить на слово турфирме, поскольку сейчас готовы на все, «лишь бы люди купили тур, все остальное мало кого волнует».

«Я советую всем знакомым, собирающимся на отдых в Турцию, обязательно перед поездкой или оплатой путевки выяснить, работает ли выбранный отель и по возможности убедиться, что на ваше имя в нужные даты действительно есть бронь», — резюмировала она.