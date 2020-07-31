Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Вдобавок аналогичные жалобы на массовые корректировки рейсов появились в социальных сетях — в качестве причины, как правило, указывается «отсутствие разрешения на международные полеты».

При этом россияне, которые планировали вылететь за рубеж из регионов с пересадкой в Москве, не имеют возможности обменять билеты.

По мнению экспертов отрасли, таким образом авиаперевозчики пытаются добиться максимального заполнения самолетов и повысить рентабельность рейсов.

Похожая ситуация наблюдалась, к примеру, в Европе — там после восстановления перевозок местные авиакомпании продавали билеты, не имея гарантий выполнения рейсов, «а иногда и точно зная, что их не будет: это было способом сбора средств, фактически кредитования», пояснил изданию гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий

28 июля источник телеканала «Москва 24» в туристической отрасли призвал российских туристов не ждать скорого возобновления авиасообщения с Белоруссией. Такие выводы можно сделать, исходя из того, что «Белавиа» продлила отмену рейсов в Россию до 7 августа, пояснил он. Вместе с тем собеседник телеканала отметил, что для россиян скоро могут открыться Куба и ОАЭ.

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться.