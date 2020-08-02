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Что нельзя делать во время путешествия по Турции 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Что нельзя делать во время путешествия по Турции
Фото: depositphotos.com
На 97% Турция состоит из мусульман, которые очень трепетно относятся к своим традициям и законам, установленным государством. Поэтому, чтобы избежать неловких ситуаций, следует заранее ознакомиться с местными «правилами», о которых расскажет «Рамблер».

Курение

Курить в общественных местах в Турции категорически запрещено. Причем ограничения распространяются, в том числе и на многие отели. Поэтому заранее уточните этот вопрос у администратора.

Распитие алкогольных напитков

Пить спиртные напитки можно исключительно в предназначенных для этого местах — барах, клубах. Если вас поймают с бутылкой на улице, в парке или даже в собственной машине, вам придется заплатить штраф в размере 30 долларов.

Фото— и видеосъемка

Местные жители могут агрессивно отнестись к тому, что вы фотографируете их без их согласия. Особенно, это касается женщин — закон запрещает делать кадры представительниц слабого пола в национальной одежде или купальном костюме.

Вызывающая одежда

Открытую одежду лучше носить исключительно на пряже. Выходя в город, старайтесь прикрывать ноги и плечи. Особенно, это касается представительниц прекрасного пола.

Религиозные споры

Мусульмане не позволят оскорблять их веру, ее символы и религиозные места. Причем это касается не только пренебрежительных высказываний, но и поступков в том числе. Например, перед входом в мечеть необходимо разуться и оставить обувь у порога — в обратном случае мусульманин посчитает ваше действие оскорбительным.

Политические споры

На критику политических укладов Турции ее граждане тоже реагируют крайне негативно. Особенно, если речь заходит о первом президенте страны, к которому жители восточной страны относятся очень уважительно, — Мустафе Кемале Ататюрке.

Обращение

В Турции не принято обращаться с просьбой или вопросом к людям противоположного пола. Только женщины — к женщинам, мужчины — к мужчинам. Кроме того, не забывайте про приставки к имени: «бей» — господин, «ханым» — «госпожа».
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