Назван непригодный в самолете напиток 

Стюардесса, рассказала, какие напитки непригодны для питья в самолете. Об этом сообщает Daily Express.

По словам стюардессы, во время перелета непригодны газированные напитки. Из-за большой высоты они становятся еще более газированными: насыщающий их углекислый газ легче выделяется при более низком давлении воздуха в кабине. Из-за этого напитки трудно наливать.

«Диетическая кола наливается намного дольше, чем любой другой безалкогольный напиток или любая жидкость в воздухе», — поделилась стюардесса.

Она отметила, что в самолете лучше пить обычную воду, чтобы избежать обезвоживания организма. Она должна быть бутилированной, так как пассажиру могут налить ее из-под крана.