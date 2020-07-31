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Назван непригодный в самолете напиток 

Анастасия Иванова 1 час назад
Назван непригодный в самолете напиток
Фото: depositphotos.com
Стюардесса, рассказала, какие напитки непригодны для питья в самолете. Об этом сообщает Daily Express.
По словам стюардессы, во время перелета непригодны газированные напитки. Из-за большой высоты они становятся еще более газированными: насыщающий их углекислый газ легче выделяется при более низком давлении воздуха в кабине. Из-за этого напитки трудно наливать.

«Диетическая кола наливается намного дольше, чем любой другой безалкогольный напиток или любая жидкость в воздухе», — поделилась стюардесса.

Она отметила, что в самолете лучше пить обычную воду, чтобы избежать обезвоживания организма. Она должна быть бутилированной, так как пассажиру могут налить ее из-под крана.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт рассказал, почему нельзя спать в самолете.
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