Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стюардесса назвала особенно непригодный для обеда в самолете напиток 

Lenta.ru 2 часа назад
Стюардесса назвала непригодный для обеда напиток
Фото: Lenta.ru
Неизвестная стюардесса назвала газированные напитки особенно непригодными для питья во время авиапутешествия. На запись в блоге бортпроводницы обратили внимание в Daily Express.
По ее словам, на больших высотах такие жидкости становятся еще более газированными — это связано с тем, что насыщающий их углекислый газ легче выделяется при более низком давлении воздуха в кабине, и напитки даже становится трудно наливать.

«Диетическая кола наливается намного дольше, чем любой другой безалкогольный напиток или любая жидкость в воздухе»,

— указано в тексте.
В связи с этим путешественникам во время обеда на борту рекомендуется избегать газировки и, чтобы предотвратить обезвоживание организма, делать выбор в пользу обычной воды. При этом важно, чтобы она была бутилированной, так как в остальных случаях пассажирам могут подать некипяченую воду из-под крана.
11 февраля член Ассоциации бортпроводников Шани Перальта порекомендовала авиапутешественникам не брать с собой на борт самолета продукты, источающие сильный запах, в частности, рыбу, яйца или чеснок. Запах от такой пищи, по словам стюардессы, моментально распространяется по всему салону лайнера и мешает другим пассажирам наслаждаться полетом.
Видео дня. Найдено место, где небо сливается с землей
Последние новости
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 31 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 31 июля НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Была впервые на Черном море, больше не поеду!»
«Была впервые на Черном море, больше не поеду!»
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
03:06
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
Новости путешествий
Найдено место, где небо сливается с землей
00:11
Найдено место, где небо сливается с землей
Новости путешествий
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
03:28
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
Новости путешествий
Где отдохнуть дешевле, чем в Турции
01:08
Где отдохнуть дешевле, чем в Турции
Новости путешествий
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
00:21
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
Новости путешествий
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
02:11
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
Новости путешествий
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение