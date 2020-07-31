Стюардесса назвала непригодный для обеда напиток

Неизвестная стюардесса назвала газированные напитки особенно непригодными для питья во время авиапутешествия. На запись в блоге бортпроводницы обратили внимание в Daily Express.

По ее словам, на больших высотах такие жидкости становятся еще более газированными — это связано с тем, что насыщающий их углекислый газ легче выделяется при более низком давлении воздуха в кабине, и напитки даже становится трудно наливать.

«Диетическая кола наливается намного дольше, чем любой другой безалкогольный напиток или любая жидкость в воздухе»,

— указано в тексте.

В связи с этим путешественникам во время обеда на борту рекомендуется избегать газировки и, чтобы предотвратить обезвоживание организма, делать выбор в пользу обычной воды. При этом важно, чтобы она была бутилированной, так как в остальных случаях пассажирам могут подать некипяченую воду из-под крана.

11 февраля член Ассоциации бортпроводников Шани Перальта порекомендовала авиапутешественникам не брать с собой на борт самолета продукты, источающие сильный запах, в частности, рыбу, яйца или чеснок. Запах от такой пищи, по словам стюардессы, моментально распространяется по всему салону лайнера и мешает другим пассажирам наслаждаться полетом.